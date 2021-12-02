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«СВХ вышла на финишную прямую»: Сергей Собянин рассказал о сроках завершения хорды

Виктория Сикерина

Город
«СВХ вышла на финишную прямую»: Сергей Собянин рассказал о сроках завершения хорды
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Процесс строительства Северо-Восточной хорды (СВХ) вышел на финишную прямую. Об этом заявил мэра Москвы Сергей Собянин в четверг, 2 декабря.

Глава города отметил, что в следующем году специалисты замкнут магистраль на участке от Бусиновской развязки до Косинской эстакады.

— У нас появится возможность проехать от северной части Московской кольцевой автодороги (МКАД) до восточной, минуя центр Москвы, — написал Сергей Собянин на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Транспортное движение запустили по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды (СВХ) возле станции Московского метрополитена «Ботанический сад». Церемонию открытия посетил мэр Москвы 2 декабря.

Он подчеркнул, что данный участок магистрали возводили в сложных условиях. Сергей Собянин добавил, что строители выполнили свою работу оперативно и эффективно. Так, сданный участок ввели на семь месяцев раньше запланированного срока.

Ранее мэр столицы сообщил, что новый транспортный каркас столицы будет готов в 2023 году, именно тогда в городе достроят все хордовые магистрали.

Хордовое кольцо Москвы
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