Врач назвала предпочтительные формы вакцин для детей

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Пероральная или назальная форма вакцин является приоритетной для детей. Именно их чаще всего предпочитают специалисты, если такой выбор есть. Такое заявление сделала врач-вакцинолог, неонатолог, педиатр Рабият Зайниддинова.

По словам специалиста, с точки зрения педиатрии предпочтительнее та вакцина, которая наносит меньшие болевые ощущения, причиняет ребенку меньший дискомфорт.

— Инъекционным формам всегда отдается меньшее предпочтение. Предпочтительнее форма пероральная, назальная — в виде спрея или даже ректальная, — отметила она в комментарии «МИР 24».

Врач добавила, что есть вакцины, которые не могут быть применены в другой форме, кроме как в виде инъекции.

По словам педиатра, вопрос вакцины от коронавируса для детей будет обсуждаться в ближайшие полгода. Такие сроки были озвучены на последнем конгрессе по детским заболеваниям. Вакцину будут разрабатывать на основе имеющегося «Спутника V», но дозировка будет гораздо меньше.

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн назвал главное отличие «Спутника М» от вакцины для взрослых.

Источник: mir24.tv