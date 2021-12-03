«Люди платят большие деньги»: названа стоимость поездки на Северный полюс

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Стоимость поездки на Северный полюс может достигать 2,4 миллиона рублей. Столько придется заплатить туристу, если он отправится в путешествие один на 13 дней. Об этом рассказал основатель клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.

Он отметил, что добраться до Северного полюса можно на ледоколе «50 лет Победы», который может вместить 120 туристов.

— Люди платят большие деньги не за ковры и дорогую еду. Они платят за новые знания и впечатления, за встречу с уникальными людьми, — рассказал специалист.

При этом круизы по таким маршрутам, как Заполярье — Гренландия, на Шпицберген, Землю Франца-Иосифа или в Антарктику, обойдутся дешевле. Такой тур будет стоить около 50 тысяч рублей в сутки на одного путешественника. В среднем поездка занимает около 10 суток, передает РИА Новости.

В 2021 году число иностранцев, которые посетили Россию, может сократиться на 90 процентов по сравнению с допандемийными показателями. Об этом ранее рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она напомнила, что в 2019 году Россию посетили более пяти миллионов иностранцев. Тогда туристы потратили в РФ примерно 11,5 миллиарда долларов.