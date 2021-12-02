Въездной туризм в РФ может сократиться на 90 процентов к уровню до пандемии

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

В 2021 году число иностранцев, которые посетили Россию, может сократиться на 90 процентов по сравнению с допандемийными показателями. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что в 2019 году Россию посетили более пяти миллионов иностранцев. Тогда туристы потратили в РФ примерно 11,5 миллиарда долларов.

Догузова также добавила, что выездной туризм восстанавливается медленнее, нежели внутренний. Это связано с закрытием границ многих государств.

К настоящему моменту Россия возобновила авиасообщение почти с 80 направлениями, при этом въехать в РФ из этих государств можно только при наличии ПЦР-теста.

Догузова подытожила, что рассчитывает на начало работы электронной въездной визы в 2022 году, пишет ТАСС.

С 1 декабря в России возобновилось прерванное в 2020 году авиасообщение с Бразилией, Монголией, Аргентиной, Бангладеш и Коста-Рикой. Соответствующее решение в середине ноября принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также планируется расширить авиасообщение с Азербайджаном, Италией, Киргизией, Вьетнамом и Казахстаном. При этом с Кубой, Мексикой и Катаром и вовсе сняты ограничения на выполнение полетов.