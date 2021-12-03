Иммерсивная программа о Битве за Москву пройдет в филиале Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Красногорск, ул. Народного Ополчения, 15 Карта всех событий

Красногорский филиал Музея Победы 4 декабря приглашает взрослых и детей принять участие в иммерсивной программе «Москва за нами! Прифронтовой Красногорск». Мероприятие приурочено к 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

Залы музея превратятся в пункт эвакуации культурных ценностей, военный госпиталь, заводской цех, лагерь военнопленных, где экскурсоводы проведут экскурсии в стилизованных костюмах эпохи.

Гости музея получат повестку на оборонные работы, пройдут курсы противовоздушной обороны, побудут санитарами, узнают, как делались прицелы для танков, и услышат выступление фронтовой агитбригады. На каждом этапе они получат отметку о прохождении программы. В завершение всех ждет знакомство с военным поваром и армейский чай.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

Программа, посвященная 80-летию Битвы за Москву, 5 декабря пройдет в Музее Победы.

Старт мероприятиям даст концерт «Ни шагу назад!», организованный Советом ветеранов Западного административного округа столицы. В рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» выступит хор «Вдохновение».

Завершит программу показ фильма режиссера Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по одноименному роману Михаила Шолохова.