Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Иммерсивная программа о Битве за Москву пройдет в филиале Музея Победы

Ольга Маркова

Сюжет: 

Битва за Москву
Развлечения
Иммерсивная программа о Битве за Москву пройдет в филиале Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Красногорск, ул. Народного Ополчения, 15 Карта всех событий

Красногорский филиал Музея Победы 4 декабря приглашает взрослых и детей принять участие в иммерсивной программе «Москва за нами! Прифронтовой Красногорск». Мероприятие приурочено к 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

Залы музея превратятся в пункт эвакуации культурных ценностей, военный госпиталь, заводской цех, лагерь военнопленных, где экскурсоводы проведут экскурсии в стилизованных костюмах эпохи.

Гости музея получат повестку на оборонные работы, пройдут курсы противовоздушной обороны, побудут санитарами, узнают, как делались прицелы для танков, и услышат выступление фронтовой агитбригады. На каждом этапе они получат отметку о прохождении программы. В завершение всех ждет знакомство с военным поваром и армейский чай.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

Программа, посвященная 80-летию Битвы за Москву, 5 декабря пройдет в Музее Победы.

Старт мероприятиям даст концерт «Ни шагу назад!», организованный Советом ветеранов Западного административного округа столицы. В рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» выступит хор «Вдохновение».

Завершит программу показ фильма режиссера Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по одноименному роману Михаила Шолохова.

Читайте также:
Музей Победы Великая Отечественная война Праздники
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте