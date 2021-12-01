Музей Победы пригласил на программу к 80-летию Битвы за Москву

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 5 декабря приглашает горожан на праздничную программу, посвященную 80-летию Битвы за Москву.

Старт мероприятиям даст концерт «Ни шагу назад!», организованный Советом ветеранов Западного административного округа столицы. Перед зрителями с песнями «Священная война», «Отгремели бои», «Комиссары» и «Идут батальоны» выступит солист Центрального дома Российской Армии Алексей Зубарев.

В рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» выступит лауреат международных конкурсов хор «Вдохновение».

Музыкальную программу представят клуб авторской песни «Ветер Побед» и Фонд «Правопорядок — щит». Свои произведения зрителям презентуют авторы-исполнители военной песни: Сергей Кузнецов, Анатолий Пшеничный, Дмитрий Юрков, Андрей Дербилов, Михаил Калинкин, Сергей Канунников.

Завершит программу показ фильма режиссера Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по одноименному роману Михаила Шолохова. Картина неоднократно называлась лучшим фильмом про войну. В драме были заняты Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Василий Шукшин, Георгий Бурков, Юрий Никулин.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба музея.

Музей Победы с 9 декабря открывает новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». В девяти тематических разделах воссозданы декорации военных локаций и событий с исторической достоверностью. Интерактивные витрины продемонстрируют ранее не экспонировавшиеся предметы из фондов музея.

30 ноября в Красногорском филиале Музея Победы в рамках проекта «Приближение. История в деталях» начинает работать выставка «В кадре — Битва за Москву». Экспозиция приурочена к 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.