Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдуме прокомментировали идею не требовать QR-коды при покупке авиабилетов

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
В Госдуме прокомментировали идею не требовать QR-коды при покупке авиабилетов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Депутаты Госдумы работают над законопроектом о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест, а также ждут предложений по нему от коллег, чтобы сделать документ удобным для пассажиров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Министерство транспорта России изменило позицию о необходимости проверки QR-кодов, которые свидетельствуют о вакцинации авиапассажиров от COVID-19, сообщили «Ведомости». Когда проверка станет обязательной, сертификат необходимо будет предъявлять только перед регистрацией на рейс, написала газета со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу. Планируется, что после приобретения билета авиакомпания пришлет пассажиру без сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале «Госуслуги», уведомление о необходимости получить QR-код.

Москвичев в беседе с «ВМ» не подтвердил, но и не опровергнул информацию об изменении позиции Минтранса по QR-кодам авиапассажиров.

— То, что мы рассматриваем до 14 числа, — да, мы ждем все предложения. И мы будем делать максимально, чтобы был прост этот закон и удобен для пассажиров, — сказал парламентарий.

16 ноября Минтранс РФ назвал сроки введения QR-кодов для перелетов. Заместитель министра транспорта Кирилл Богданов сообщил, что введение закона о QR-кодах для авиаперелетов запланировали максимум на февраль 2022 года. Он отметил, что такая мера позволит обезопасить пассажиров от возможного распространения коронавирусной инфекции на борту самолетов.

Законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест внесли в Государственную думу 12 ноября.

Читайте также:
Самолеты Коронавирус эксперты
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте