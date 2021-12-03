В Госдуме прокомментировали идею не требовать QR-коды при покупке авиабилетов

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Депутаты Госдумы работают над законопроектом о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест, а также ждут предложений по нему от коллег, чтобы сделать документ удобным для пассажиров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Министерство транспорта России изменило позицию о необходимости проверки QR-кодов, которые свидетельствуют о вакцинации авиапассажиров от COVID-19, сообщили «Ведомости». Когда проверка станет обязательной, сертификат необходимо будет предъявлять только перед регистрацией на рейс, написала газета со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу. Планируется, что после приобретения билета авиакомпания пришлет пассажиру без сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале «Госуслуги», уведомление о необходимости получить QR-код.

Москвичев в беседе с «ВМ» не подтвердил, но и не опровергнул информацию об изменении позиции Минтранса по QR-кодам авиапассажиров.

— То, что мы рассматриваем до 14 числа, — да, мы ждем все предложения. И мы будем делать максимально, чтобы был прост этот закон и удобен для пассажиров, — сказал парламентарий.

16 ноября Минтранс РФ назвал сроки введения QR-кодов для перелетов. Заместитель министра транспорта Кирилл Богданов сообщил, что введение закона о QR-кодах для авиаперелетов запланировали максимум на февраль 2022 года. Он отметил, что такая мера позволит обезопасить пассажиров от возможного распространения коронавирусной инфекции на борту самолетов.

Законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест внесли в Государственную думу 12 ноября.