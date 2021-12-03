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Военно-историческую реконструкцию проведут в комплексе «История танка Т-34»

Ольга Маркова

Сюжет: 

Битва за Москву
Развлечения
Военно-историческую реконструкцию проведут в комплексе «История танка Т-34»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Дмитровское направление, д. Шолохово, д. 89а Карта всех событий

Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» 5 декабря приглашает жителей и гостей Подмосковья на праздничные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

Зрителей ожидает настоящее погружение в историю — военно-историческая реконструкция «Передний край».

День начнется с подготовки плац-театра, установки имитационной пиротехники и транспортировки бронетехники. Ведущий расскажет гостям музея о контрнаступлении под Москвой 1941 года.

В 12:00 реконструкция «Передний край» поразит зрителей своей реалистичностью. В ней планируется участие около ста человек, представляющих разные рода войск Красной армии, Военно-морского флота, вермахта. Будет представлена и бронетехника: танк LT vz 38 и мотоцикл BMW r 71 (Германия), пушечный средний бронеавтомобиль БА-3 м (СССР).

В течение дня можно принять участие в работе образовательных точек, посетить выставку макетов оружия и тир СХП.

На территории музея откроются две фотозоны: «Прием в ряды ополчения» и «Штаб армии».

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.

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