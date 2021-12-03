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ГИБДД проведет мероприятие «Нетрезвый водитель» в ночь с 4 на 5 декабря

Илья Ашуров

Происшествия
ГИБДД проведет мероприятие «Нетрезвый водитель» в ночь с 4 на 5 декабря
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Москве автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в ночь с 4 на 5 декабря. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В ведомстве призвали граждан «не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения» и в случае наблюдения пьяного водителя обращаться в полицию.

— Только за первые два дня декабря наши сотрудники выявили и пресекли 66 фактов управления транспортными средствами лицами в состоянии опьянения. Еще 60 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что в начале декабре также задержали девятерых нетрезвых водителей, которых ранее уже лишали водительского удостоверения за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Им грозит уголовная ответственность, так как нарушение совершено повторно.

В ГИБДД также напомнили, что за нетрезвое вождение предусмотрено лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет., а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Статистика ГИБДД

По данным ведомства, на минувшей неделе в Москве произошло 158 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 176 получили ранения разной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (68 случаев) и столкновение транспортных средств (66).

Среди пострадавших в авариях на прошедшей неделе 176 человек, из них 18 детей в возрасте до шестнадцати лет. При этом четыре ребенка стали жертвами ДТП при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

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