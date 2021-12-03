Доктор Комаровский назвал главные причины детского плача

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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, почему обычно плачут дети.

Если ребенок еще не умеет разговаривать, то родители, по словам доктора, должны превратиться в Шерлоков Холмсов и провести расследование, определить причину плача и ее устранить.

— Первую причину можно назвать как инстинкт. Ребенку страшно находиться одному, он один выжить не может. И часто, когда он маму не слышит, не может унюхать, то начинает кричать. Как только берем ребенка на руки — он замолкает. Таким образом мы поддерживаем инстинкт, а мама превращается в зомби с детенышем на руках. Бороться с этим нужно следующим способом: бросаться к ребенку сразу не нужно! Не берите его тут же, выдерживайте время и увеличивайте эти интервалы, — посоветовал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Вторая причина — это физиологические потребности:

— Когда мы заметили, что ребенок поел, попил и успокоился, мы понимаем, что произошло. Если через два часа после еды он закапризничал, то значит, что он снова хочет есть.

Третья причина — боль и дискомфорт:

— Одна из самых частых причин — это подгузник, но на самом деле чаще всего дети плачут из-за перегрева. Если взрослому мужчине в комнате жарко и нечем дышать, то ребенку тем более, и он начинает орать, потеть. И что обычно в этот момент думает женщина? Что он замерз! Это в корне неправильно.

Врач рекомендует проверить температуру тела, влажность воздуха, осмотреть состояние кожи малыша, проверить, есть ли опрелости и высыпания.

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