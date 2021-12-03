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Диетолог объяснила, как сделать овсянку вкусной и полезной

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог объяснила, как сделать овсянку вкусной и полезной
Фото: pixabay.com

Сертифицированный диетолог Джессика Крэндалл Снайдер рассказала, как правильно приготовить овсяную кашу, чтобы она была вкусной и полезной.

Правильный размер порции овсянки должен содержать 154 ккал — по объему это примерно 200 мл. Если порция кажется недостаточной, к ней можно добавить вареное яйцо или ягоды.

Каша, сваренная на молоке, будет немного калорийнее, но вкус ее улучшится. Диетолог советует не бояться экспериментировать и использовать растительное молоко вместо обычного.

— Овсяная каша традиционно считается источником «медленных» углеводов, и было бы неплохо дополнить ее какими-то белковыми продуктами. Добавьте в блюдо ложку протеина в порошке или орехи, — отметила специалист.

Чтобы улучшить вкус, добавьте банан, свежие ягоды или посыпьте кашу корицей и мускатным орехом. А вот от использования сиропов и варенья лучше отказаться.

Также не стоит покупать овсянку быстрого приготовления, расфасованную в пакеты. Часто такой продукт имеет в составе большое количество добавленного сахара, передает издание «Профиль».

До этого диетологи рассказали, что лучше есть на завтрак для укрепления здоровья.

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