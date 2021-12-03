Реконструкция «Отстоим Москву!» пройдет в Музее техники Задорожного
Сюжет:Битва за Москву
Музей техники Вадима Задорожного 4 декабря приглашает жителей и гостей Подмосковья на военно-историческую реконструкцию «Отстоим Москву!», основанную на событиях эпизода Битвы за Москву в 1941 году.
События 80-летней давности воссоздадут более ста реконструкторов Москвы и Московской области. Действия будут разворачиваться около оригинального немецкого состава, груженного военной техникой.
— Есть даты, которые нельзя забывать. Битва за Москву и события начала декабря 1941 года — переломный момент Великой Отечественной войны, — прокомментировал подготовку мероприятия директор Музея техники Вадим Задорожный.
В реконструкции сражения будет задействована техника Великой Отечественной войны из музейной коллекции, в том числе танки Т-60, Т-26, противотанковая пушка 53-К, ротный миномет 82 мм.
Исторические костюмы и декорации, пиротехнические спецэффекты позволят посетителям музея совершить путешествие в прошлое, погрузиться в реальность воспроизводимого исторического периода и вспомнить о том, какой ценой побежден фашизм.
Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.