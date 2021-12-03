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Реконструкция «Отстоим Москву!» пройдет в Музее техники Задорожного

Ольга Маркова

Сюжет: 

Битва за Москву
Развлечения
Реконструкция «Отстоим Москву!» пройдет в Музее техники Задорожного
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
Красногорский р-н, пос. Архангельское, 4-й км Ильинского ш., стр. 9 Карта всех событий

Музей техники Вадима Задорожного 4 декабря приглашает жителей и гостей Подмосковья на военно-историческую реконструкцию «Отстоим Москву!», основанную на событиях эпизода Битвы за Москву в 1941 году.

События 80-летней давности воссоздадут более ста реконструкторов Москвы и Московской области. Действия будут разворачиваться около оригинального немецкого состава, груженного военной техникой.

— Есть даты, которые нельзя забывать. Битва за Москву и события начала декабря 1941 года — переломный момент Великой Отечественной войны, — прокомментировал подготовку мероприятия директор Музея техники Вадим Задорожный.

В реконструкции сражения будет задействована техника Великой Отечественной войны из музейной коллекции, в том числе танки Т-60, Т-26, противотанковая пушка 53-К, ротный миномет 82 мм.

Исторические костюмы и декорации, пиротехнические спецэффекты позволят посетителям музея совершить путешествие в прошлое, погрузиться в реальность воспроизводимого исторического периода и вспомнить о том, какой ценой побежден фашизм.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.

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