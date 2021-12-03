Школьник умер из-за конфликта с одноклассником в Комсомольске-на-Амуре

Фото: moscow-live

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти 13-летнего школьника в Комсомольске-на-Амуре после конфликта со сверстником. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил представитель СУСК РФ по Хабаровскому краю.

По данным следствия, во время школьного урока по биологии один из учеников седьмого класса обиделся на слова одноклассника, встал с места и ударил оппонента по голове. В результате удара обидчик скончался в медкабинете школы до приезда скорой, которая прибыла на место происшествия спустя 15 минут после вызова.

В результате случившегося в учебном заведении отметили внеучебные мероприятия.

По факту трагедии были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть» и «Халатность», подытожили в ведомстве.

Вечером 1 декабря стало известно, что в школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов в Люберцах ученик одиннадцатого класса скончался во время итогового сочинения. В школьной аудитории старшеклассник неожиданно потерял сознание. Врачи считали, что у ученика оторвался тромб. Позже СК сообщил, что погибший имел проблемы со здоровьем. В ходе осмотра тела школьника каких-либо телесных повреждений не обнаружили.