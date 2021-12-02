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Погибший на итоговом сочинении школьник имел проблемы со здоровьем

Илья Ашуров

Происшествия
Погибший на итоговом сочинении школьник имел проблемы со здоровьем
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Люберцы, улица Воинов-Интернационалистов Карта всех событий

У 17-летнего старшеклассника, который погиб во время итогового сочинения в школе в Люберцах, при жизни были проблемы со здоровьем. Об этом в четверг, 2 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— Установлено, что несовершеннолетний при жизни имел проблемы со здоровьем. В ходе осмотра места происшествия, а также тела школьника каких-либо телесных повреждений не установлено, — рассказала собеседница «ВМ».

Также она добавила, что СК продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшей трагедии.

Вечером 1 декабря стало известно, что в школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов в Люберцах ученик одиннадцатого класса скончался во время итогового сочинения. В школьной аудитории старшеклассник неожиданно потерял сознание. Врачи считают, что у ученика оторвался тромб.

В середине ноября стало известно, что итоговое сочинение (изложение) напишут 1 декабря более 66 тысяч столичных школьников. Помимо допуска к итоговой аттестации, высокие баллы за сочинение будут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в вуз.

23 ноября Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ необходимо отменить, поскольку он является для школьников настоящей пыткой. Глава СК также высказал надежду на возрождение советской школы образования, которую он назвал лучшей в мире.

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