Активные москвичи выберут самые удобные пункты приема новогодних елей

Пользователи портала «Активный гражданин» определят самый удобный пункт приема новогодних елок в Москве в рамках экологической акции «Елочный круговорот». Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что в ходе голосования москвичи смогут выбрать пункт в своем округе или предложить альтернативные адреса подобных организаций.

— Акция «Елочный круговорот» проводится в столице с 2016 года. В первый год работал всего лишь один пункт приема елей, а прошлой зимой их было 549. При этом 112 площадок выбрали участники голосования на платформе «Активный гражданин». Главные цели акции — грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора, — заявил заммэра.

Петр Бирюков добавил, что пункты сбора ненужных деревьев появятся во всех округах Москвы. Сюда можно будет принести ели, сосны и пихты. Главное условие — отсутствие новогодних украшений на кроне.

Также в рамках голосования неравнодушные жители столицы поразмышляют, какое дерево лучше — искусственное или настоящее, пишет официальный сайт мэра Москвы.

18 ноября в 39 столичных парках открылась почта Деда Мороза. До 21 января включительно жители столицы могут отправить письмо зимнему волшебнику и рассказать в нем о своих мечтах, планах и надеждах.