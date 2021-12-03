Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Активные москвичи выберут самые удобные пункты приема новогодних елей

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год - 2022
Город

Пользователи портала «Активный гражданин» определят самый удобный пункт приема новогодних елок в Москве в рамках экологической акции «Елочный круговорот». Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что в ходе голосования москвичи смогут выбрать пункт в своем округе или предложить альтернативные адреса подобных организаций.

— Акция «Елочный круговорот» проводится в столице с 2016 года. В первый год работал всего лишь один пункт приема елей, а прошлой зимой их было 549. При этом 112 площадок выбрали участники голосования на платформе «Активный гражданин». Главные цели акции — грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора, — заявил заммэра.

Петр Бирюков добавил, что пункты сбора ненужных деревьев появятся во всех округах Москвы. Сюда можно будет принести ели, сосны и пихты. Главное условие — отсутствие новогодних украшений на кроне.

Также в рамках голосования неравнодушные жители столицы поразмышляют, какое дерево лучше — искусственное или настоящее, пишет официальный сайт мэра Москвы.

18 ноября в 39 столичных парках открылась почта Деда Мороза. До 21 января включительно жители столицы могут отправить письмо зимнему волшебнику и рассказать в нем о своих мечтах, планах и надеждах.

Читайте также:
Петр Бирюков пункты сбора отходов Активный гражданин
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте