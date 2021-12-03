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Андрей Бочкарев: 78 социальных объектов построили в Москве за 11 месяцев

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев: 78 социальных объектов построили в Москве за 11 месяцев
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

За прошедшие месяцы 2021 года в Москве возвели 78 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что комплексное развитие городских территорий — одна из главных составляющих сбалансированного развития города и формирования комфортной среды.

— За 11 месяцев этого года совместными усилиями города и инвесторов построено 78 социальных объектов различной направленности на 615 тысяч квадратных метров суммарно, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что с начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 10 объектов системы здравоохранения, 17 спортивных комплексов и два культурных учреждения.

— Кроме того, построено 49 зданий для школ и детских садов. Причем по дошкольным учреждениям мы даже перевыполнили план на несколько объектов, — заключил он.

1 декабря заместитель мэра столицы рассказал, что около 60 процентов объектов социальной инфраструктуры в городе возводят за счет частных источников.

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