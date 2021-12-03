Андрей Бочкарев: Москва готовится к рекордному вводу жилья в текущем году

Фото: Пресс-служба МУФ

Около 6,5 миллиона квадратных метров жилья построили в Москве с начала 2021 года. Этот показатель превышает запланированный уровень. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что городская строительная отрасль смогла реализовать все поставленные задачи и даже перевыполнить их вопреки пандемии коронавирусной инфекции и соответствующим эпидемическим мерам.

— Несмотря на пандемию, на ряд объективных экономических факторов, строительная отрасль столицы не сбавляет темпы работы. Мы не просто досрочно выполнили план по вводу жилья в этом году, но и готовимся к рекордным показателям за последние более чем 50 лет, — сказал заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что 2021 год опередил некогда рекордный 1965 год по количеству строящейся недвижимости на 30 процентов.

— Хочу подчеркнуть, что год еще не закончен. В течение декабря мы введем в эксплуатацию еще ряд объектов различного назначения, — заключил он.

2 декабря заместитель мэра Москвы рассказал, что в период с января по ноябрь 2021 года на месте бывших промышленных зон в столице построили 102 объекта разного назначения. Их общая площадь составила более четырех миллионов квадратных метров.