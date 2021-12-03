Новый сезон проекта «Знание. ВДНХ» стартует 4 декабря

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

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Главная выставка страны с 4 декабря приглашает всех желающих на мероприятия нового сезона просветительского проекта «Знание. ВДНХ». Цикл декабрьских программ носит название «Умный Новый год».

Программа откроется в субботу спектаклем Театра сторителлинга Константина Кожевникова «Снежная королева». Образы, придуманные датским писателем Хансом Кристианом Андерсеном, создадут на сцене всего два актера. Зрители окажутся в сказочном пространстве и станут непосредственными участниками действа.

Через неделю, 11 декабря, в центре «Космонавтика и авиация» гостей ждет музыкальная программа, посвященная 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Основой для концерта одного из главных русских техно-диджеев Никиты Забелина и композитора и терменвоксиста Петра Термена станет практически вся история электронной музыки.

Кроме того, в рамках новогоднего цикла состоятся концерт группы «Обе две», спектакль от Алисы Гребенщиковой «Солнечная вязь» и два детских представления от театрального проекта «Арт-чердак «Мамин театр» — «В лесу родилась елочка» и «В поисках рождественского чуда».

Проект «Скандинавские киновоскресенья» подарит гостям ВДНХ возможность не только изучить особенности северных языков, но и посмотреть фильмы в оригинале с русскими субтитрами.

Откроет цикл мероприятий 5 декабря урок финского языка, закрепить знания которого поможет фильма «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки». А через неделю, 12 декабря, на уроке шведского языка покажут киноленту «Любители».

Участников проекта «Знание. ВДНХ» также ждут тематические лекции и уроки с космонавтами, мастер-классы по каллиграфии и леттерингу, занятия по творческому письму и встречи читательского клуба.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.