Стали известны победители конкурса «Москва — добрый город»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В рамках проведения конкурса «Москва — добрый город» гранты выиграли 102 социальные некоммерческие организации (НКО). Между ними разделили 400 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 3 декабря.

Она отметила, что на выигранные денежные средства организации окажут помощь 12 тысячам жителей города.

— Столице важна поддержка социальных проектов, инициаторами которых являются наши стратегические партнеры — НКО. Для того чтобы усовершенствовать процедуру конкурса грантов, мы провели большую работу и вывели качественно новый формат проведения: увеличили минимальный размер суммы гранта в два раза — с 500 тысяч до одного миллиона рублей, упростили организационные требования, сделали форму заявки более понятной и прозрачной, организовали круглосуточную горячую линию, — заявила заммэра.

Ракова добавила, что в 2021 году новации привлекли для участия в конкурсе на 15 процентов больше организаций, чем в прошлом году. По ее словам, представленные в рамках проекта «Москва — добрый город» идеи были более проработанными и актуальными, чем в прошлый раз.

Конкурс завершился 30 ноября.

— Самый большой грант получил благотворительный фонд помощи хосписам «Вера». Он организует индивидуальную поддержку пациентов и развивает профессиональные качества координаторов и волонтеров, от которых напрямую зависит помощь неизлечимо больному человеку и его семье, — говорится в сообщении официального сайта мэра Москвы.

Москва оказывает некоммерческим организациям (НКО) всестороннюю поддержку, в том числе материальную и имущественную. С 2011 года Москва обеспечила более 800 НКО недвижимостью.