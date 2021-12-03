Эксперт объяснил, почему Норвегия против передвижений союзников по НАТО у границ РФ

Фото: flickr.com / Like_the_Grand_Canyon

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал заявления главы МИД Норвегии Анникен Витфельдт, которая сообщила, что Осло выступает против присутствия сил НАТО на близких к России территориях Норвегии.

По мнению эксперта, в НАТО заметна тенденция по смене антироссийских настроений.

— Норвегия понимает, что бряцание оружием у границ с Россией никогда не приведет к добрососедству. В стане Альянса появляется все больше людей, которые хотят перестраивать отношения с РФ, — отметил Баранец в комментарии Nation News.

Военный эксперт добавил, что часть местных политиков вторят тому, что говорят США, однако большинство простых норвежцев понимает: необходимо налаживать связи с Россией.

Он также уточнил, что Норвегия — не единственная страна, которая не хочет обострять ситуацию на границе с Россией по указке США. Многие члены Альянса понимают, что необходимо выстраивать дружеские отношения с нашей страной.

До этого норвежский министр иностранных дел Аннинг Хюитфельд выразила намерение страны ограничить передвижение войск НАТО около границ России на своей территории. Она отметила, что в первую очередь необходимо защищать интересы самой Норвегии, передает «360».

Ранее политолог Дмитрий Солонников предположил, будет ли размещено ядерное оружие РФ в Белоруссии.