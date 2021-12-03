Андрей Бочкарев оценил готовность участка ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК

Фото: Алексей Орлов, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Строительство участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца завершилось на 91 процент. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты занимаются отделкой подземного пешеходного перехода.

— Также продолжаются дорожные работы по реконструкции улицы Новохохловской, ведется переустройство электрических сетей. Общая строительная готовность участка оценивается в 91 процент, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что в августе текущего года на втором участке хорды открыли транспортное движение через пути второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Здесь организовали три полосы движения в каждую сторону.

— Реализация участка в полном объеме с увязкой участка Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта запланирована в апреле 2023 года, — заключил он.

До этого заместитель мэра Москвы рассказал, что строители досрочно закончили возведение эстакады по основному ходу Северо-Восточной хорды (СВХ) — от станции Ботанический сад Московского центрального кольца (МЦК) до Сельскохозяйственной улицы.