Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичный парк электробусов прошел проверку перед зимним сезоном

Виктория Сикерина

Город
Столичный парк электробусов прошел проверку перед зимним сезоном
Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Весь московский автопарк электробусов прошел сезонную проверку перед зимой. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 3 декабря.

В ведомстве отметили, что перед выходом на маршрут специалисты осматривают каждую единицу транспорта дополнительно.

— Мэр Москвы (Сергей Собянин — прим. «ВМ») поручил проводить регулярную проверку экотранспорта перед зимним сезоном. Специалисты ежедневно контролируют работу всех систем электробусов и их готовность к минусовым температурам. Данные меры обеспечивают полную работоспособность транспорта и комфорт пассажиров. Так уже три зимы экотранспорт работает без сбоев и показывает свою надежность, — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы и руководителя городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Столичный парк электробусов прошел проверку перед зимним сезоном

До этого он заявил, что за три года московские электробусы перевезли более 140 миллионов горожан. По его словам, до конца года в городе будет уже тысяча электрических автобусов. Сейчас на городских маршрутах курсируют более 850 электробусов.

Читайте также:
зима Максим Ликсутов электробусы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте