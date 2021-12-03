Столичный парк электробусов прошел проверку перед зимним сезоном

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Весь московский автопарк электробусов прошел сезонную проверку перед зимой. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 3 декабря.

В ведомстве отметили, что перед выходом на маршрут специалисты осматривают каждую единицу транспорта дополнительно.

— Мэр Москвы (Сергей Собянин — прим. «ВМ») поручил проводить регулярную проверку экотранспорта перед зимним сезоном. Специалисты ежедневно контролируют работу всех систем электробусов и их готовность к минусовым температурам. Данные меры обеспечивают полную работоспособность транспорта и комфорт пассажиров. Так уже три зимы экотранспорт работает без сбоев и показывает свою надежность, — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы и руководителя городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

До этого он заявил, что за три года московские электробусы перевезли более 140 миллионов горожан. По его словам, до конца года в городе будет уже тысяча электрических автобусов. Сейчас на городских маршрутах курсируют более 850 электробусов.