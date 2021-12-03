Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев рассказал о старте строительства Академии «Ангелы Плющенко» в столице

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев рассказал о старте строительства Академии «Ангелы Плющенко» в столице
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Востряковское шоссе Карта всех событий

Строительство тренировочного комплекса Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» стартовало в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что здание появится на Востряковском шоссе.

— Площадь спортивного объекта составит 4,7 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2022 году, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что в комплексе предусмотрены две ледовые площадки, залы для тренировок и хореографии. Также специалисты оборудуют здесь комнату отдыха, массажные и медицинские кабинеты, административные и технические помещения.

— Запланировано открытие спортивного магазина и музея, — заключил он.

Ранее сообщалось, что на месте долгостроя на Тарусской улице в столичном районе Ясенево возведут ледовый дворец по концепции Этери Тутберидзе. Окончание строительных работ запланировано на второй квартал 2023 года.

В спортивном центре предусмотрены тренировки и проведения соревнования по фигурному катанию и хоккей. Также здесь можно будет устраивать ледовые шоу и массовые катания горожан.

Читайте также:
Андрей Бочкарев Евгений Плющенко Фигурное катание
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте