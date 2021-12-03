Андрей Бочкарев рассказал о старте строительства Академии «Ангелы Плющенко» в столице

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Россия, Москва, Востряковское шоссе Карта всех событий

Строительство тренировочного комплекса Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» стартовало в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что здание появится на Востряковском шоссе.

— Площадь спортивного объекта составит 4,7 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2022 году, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что в комплексе предусмотрены две ледовые площадки, залы для тренировок и хореографии. Также специалисты оборудуют здесь комнату отдыха, массажные и медицинские кабинеты, административные и технические помещения.

— Запланировано открытие спортивного магазина и музея, — заключил он.

Ранее сообщалось, что на месте долгостроя на Тарусской улице в столичном районе Ясенево возведут ледовый дворец по концепции Этери Тутберидзе. Окончание строительных работ запланировано на второй квартал 2023 года.

В спортивном центре предусмотрены тренировки и проведения соревнования по фигурному катанию и хоккей. Также здесь можно будет устраивать ледовые шоу и массовые катания горожан.