«Ребенок перестал дышать»: Магарита Суханкина рассказала о личной трагедии

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Экс-солистка группы «Мираж», певица Маргарита Суханкина рассказал о трагедии, которая произошла в ее жизни.

Певица была замужем во второй раз за композитором, у которого были проблемы с алкоголем. Суханкина забеременела, однако супруг не горел желанием стать отцом и настаивал на аборте. В результате Суханкина согласилась, но уже через месяц снова поняла, что беременна.

— Я через месяц забеременела опять, когда я это поняла, то он сказал: «Ты точно сходила налево!». Я сказала, что ни на какие аборты не пойду, буду рожать. И, видимо, там осталась то ли инфекция, то ли начались какие-то процессы. В восемь месяцев ребенок перестал дышать. Накануне он сильно шевелился, чувствовалось какое-то беспокойство. К утру я поняла, что как-то странно опустился живот, и мы вызвали скорую, — рассказала Суханкина в интервью для программы «Судьба человека».

В больнице ей сказали, что ребенок умер, но его нужно родить. После этого врач решила показать ребенка певице, но та не захотела на него смотреть.

— Я отвернулась. Я поняла, что не буду смотреть, что я это буду видеть во сне всю свою жизнь, — сказала певица.

После этой ситуации жить с супругом Маргарита Суханкина больше не смогла — она ушла от него. Из-за стресса у нее возникли проблемы с голосом. Кроме этого, сделанный аборт и смерть ребенка сказались на ее женском здоровье — после этого она не смогла иметь детей. В 2013 году певицы усыновила двоих детей: девочку Валерию и мальчика Сергея.

Другая экс-участница «Миража» Наталья Гулькина рассказала, почему зарабатывала в составе группы меньше всех.