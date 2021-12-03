Минобороны отправило в Псковскую область 30 военных врачей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Псковской области военные врачи помогают медикам в лечении пациентов от коронавируса, передает ОТР.

Минобороны направило в регион 30 медицинских специалистов. Среди них реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и медсестры. В настоящее время бригады военных медицинских специалистов начали выезжать на вызовы к местным пациентам.

Специалисты медицинской службы Вооруженных сил работают во Пскове, Великих Луках и Стругах Красных.

Главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная отметила, что помощь военных медиков в столь непростое время продолжающейся коронавирусной пандемии неоценима. Их приезд позволил существенно снизить нагрузку на местные бригады специалистов.

— Сегодня у нас одна из бригад взяла 20 вызовов. Это ощутимо. Не 40 вызовов доктору обслуживать, а мы поделили на 2 бригады, — отметила она.

До этого сообщалось, что столичные врачи за сутки вылечили 3600 пациентов от COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 783 316 пациентов.