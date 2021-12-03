Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи за сутки вылечили 3600 пациентов от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 3600 пациентов от COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3600 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в пятницу, 3 декабря.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 783 316 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 3304 новых случая заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 815, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 571.

Столичные врачи за сутки вылечили 3600 пациентов от COVID-19 Фото: Оперштаб

Еще 95 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число больных коронавирусной инфекцией снижается в столичных медицинских учреждениях. По его словам, в последние семь дней эпидемиологическая ситуация в столице стабилизировалась. Однако дальнейшие сценарии по коронавирусу будут ясны еще через неделю.

Столичные врачи за сутки вылечили 3600 пациентов от COVID-19

За последние 24 часа в России выявили 32 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. При этом 7,8 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19. За день в стране от коронавируса скончались 1217 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 36 514 пациентов.

Читайте также:
Москва Пандемия Статистика
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте