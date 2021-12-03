Столичные врачи за сутки вылечили 3600 пациентов от COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3600 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в пятницу, 3 декабря.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 783 316 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 3304 новых случая заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 815, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 571.

Фото: Оперштаб

Еще 95 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число больных коронавирусной инфекцией снижается в столичных медицинских учреждениях. По его словам, в последние семь дней эпидемиологическая ситуация в столице стабилизировалась. Однако дальнейшие сценарии по коронавирусу будут ясны еще через неделю.

За последние 24 часа в России выявили 32 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. При этом 7,8 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19. За день в стране от коронавируса скончались 1217 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 36 514 пациентов.