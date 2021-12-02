Сергей Собянин заявил о снижении количества больных COVID-19 в больницах Москвы
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число больных коронавирусной инфекцией снижается в столичных медицинских учреждениях. Об этом глава города заявил в четверг, 2 декабря.
По его словам, в последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в столице стабилизировалась. Однако дальнейшие сценарии по коронавирусу будут ясны еще через неделю.
Также Сергей Собянин выразил надежду, что в Москве больше не будут наблюдаться резкие скачки заболеваемости, передает РИА Новости.
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