Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин заявил о снижении количества больных COVID-19 в больницах Москвы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин заявил о снижении количества больных COVID-19 в больницах Москвы
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число больных коронавирусной инфекцией снижается в столичных медицинских учреждениях. Об этом глава города заявил в четверг, 2 декабря.

По его словам, в последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в столице стабилизировалась. Однако дальнейшие сценарии по коронавирусу будут ясны еще через неделю.

Также Сергей Собянин выразил надежду, что в Москве больше не будут наблюдаться резкие скачки заболеваемости, передает РИА Новости.

Новость дополняется

Больницы Сергей Собянин Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте