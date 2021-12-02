Столичные врачи за сутки вылечили еще 3634 пациента от COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3634 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в четверг, 2 декабря.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 779 716 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 3805 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 869, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 568.

Еще 92 пациента за сутки скончались, говорится в сообщении.

Также за прошедшие 24 часа в России выявили 33 389 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За минувший день в стране также зафиксировали 1221 летальный исход из-за коронавируса. При этом после прохождения лечения от COVID-19 за сутки в РФ полностью выздоровели 35 185 человек.

1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точных прогнозов по развитию и распространению штамма коронавируса «омикрон» никто дать не может.