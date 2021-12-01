Песков заявил о неминуемом приходе штамма «омикрон» в Россию

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Точных прогнозов по развитию и распространению штамма коронавируса «омикрон» никто дать не может, заявил 1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста о прогнозах по новому штамму, пресс-секретарь ответил, что дать такие прогнозы пока невозможно.

— Прогнозы по его распространению четкие никто дать не может, это просто невозможно, — ответил пресс-секретарь

Он также подчеркнул, что появление нового штамма коронавируса в России не ставится под сомнение. Основной вопрос в данной ситуации — когда это произойдет.

— Вопроса, скажем так, если «омикрон» придет в Россию, не существует. Существует вопрос, когда он придет в Россию. Мы же в одном мире в условиях пандемии, мы все абсолютно в одинаковых условиях, — передает слова Пескова РИА Новости.

До этого врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Унбен Пиллэй рассказал о новых симптомах «омикрон»-штамма коронавируса. Пиллэй рассказал, что уже сталкивался с пациентами с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».