Стали известны новые симптомы штамма коронавируса «омикрон»

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Врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Унбен Пиллэй рассказал о новых симптомах омикрон-штамма коронавируса.

По словам врача, омикрон проявляется пока что в легкой форме, но утверждать что-либо пока еще рано. Пиллэй рассказал, что уже сталкивался с пациентами с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле.

— Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели, — цитирует врача агентство Bloomberg.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.