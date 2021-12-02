В России выявили 33 389 случаев коронавируса за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 33 389 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 7,3 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 3805 случаев заболевания.

За последний день в стране также зафиксировали 1221 летальный исход из-за коронавируса. При этом после прохождения лечения от COVID-19 за 24 часа в РФ полностью выздоровели 35 185 человек, подытожили в оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Более 70 миллионов россиян привились от коронавируса, в том числе почти три миллиона — за прошедшую неделю. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 30 ноября. Число граждан старше 60 лет увеличилось в структуре привитых, подчеркнул он. Данная категория вызывает у министерства наибольшую тревогу, приводит слова Мурашко.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».