Почти три миллиона человек привились от COVID-19 в России за неделю

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Более 70 миллионов россиян привились от коронавируса, в том числе почти три миллиона — за прошедшую неделю. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 30 ноября.

— Вакцинированы за прошедшую неделю почти три миллиона человек. Это 426 тысяч в сутки, — рассказал министр.

Число граждан старше 60 лет увеличилось в структуре привитых, подчеркнул он. Данная категория вызывает у министерства наибольшую тревогу, приводит слова Мурашко РИА Новости.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».