Объявлен состав Большого жюри Russian Creative Awards

Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия

Организаторы первой национальной премии в сфере креативной экономики Russian Creative Awards — дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив — объявили полный состав Большого жюри премии. В него вошли 19 человек.

Среди них: ведущие менеджеры и руководители медиакомпаний, госкорпораций, средств массовой информации, ведущие эксперты медиаотрасли и бизнеса, руководители учреждений культуры и искусства.

В составе Большого жюри премии:

Алексей Агафонов — заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей»;

Александр Жаров — генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»;

Алексей Гореславский — генеральный директор АНО «Институт развития интернета»;

Алексей Фурсин — руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы;

Антон Златопольский — первый заместитель генерального директора ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», генеральный директор телеканала «Россия 1», главный редактор и продюсер детского телеканала «Мульт»;

Владимир Машков — актер и режиссер театра и кино, сценарист, кинопродюсер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова;

Илья Попов — продюсер, президент Ассоциации анимационного кино России, основатель группы компаний «Рики» и проекта Infinity Art;

Инна Баженова — основатель фонда IN ARTIBUS, издатель международной сети The Art Newspaper, учредитель ежегодной премии The Art Newspaper Russia и фестиваля фильмов об искусстве The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL;

Максим Древаль — генеральный директор российского общества «Знание»;

Михаил Пиотровский — генеральный директор Государственного Эрмитажа;

Наталья Тимакова — заместитель председателя банка ВЭБ.РФ;

Роман Емельянов — генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа»;

Роберт Гндолян — генеральный директор AO «Цифровое Телевидение»;

Светлана Баланова — генеральный директор АО «Национальная медиа группа»;

Сергей Кузнецов — архитектор и художник, член-корреспондент Российской академии художеств, главный архитектор Москвы;

Сергей Михайлов — генеральный директор ТАСС;

Сергей Шаргунов — писатель, заместитель председателя Комитета по культуре Государственной думы, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России, главный редактор журнала «Юность»;

Софья Троценко — основатель центра современного искусства «Винзавод», президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод»;

Фекла Толстая — журналист, радио- и телеведущая.

— Появление национальной премии для креативных индустрий Russian Creative Awards можно считать новым этапом в развитии отрасли. Выявление и поощрение выдающихся проектов и творческих команд будет способствовать их развитию и росту. Но самое главное в том, что креативные индустрии все громче заявляют о себе, в том числе в формате авторитетных масштабных премий. Столицу в конкурсе представляют сразу несколько проектов, которые стали заметными событиями в творческой жизни Москвы, — прокомментировал Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

— Креативные индустрии сегодня влияют на все сферы нашей жизни, растет их вклад в экономику страны. В этих условиях важно общественное признание самых успешных проектов и людей, чьими усилиями в первую очередь развиваются креативные индустрии, — считает Светлана Баланова, генеральный директор «Национальной Медиа Группы».

Более сотни профессионалов, представляющих различные отрасли, определят финалистов среди нескольких тысяч заявок, поданных на соискание премии. Из их числа члены Большого жюри выберут победителя в каждой из десяти кросс-индустриальных номинаций. Голосование начнется 6 декабря и будет продолжаться до 15 декабря.

Торжественная церемония награждения победителей Russian Creative Awards пройдет 18 декабря в концертном зале «Зарядье».