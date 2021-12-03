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«Может закончиться плачевно»: врач рассказала, кому опасно есть много мандаринов

Полина Долганова

Общество
«Может закончиться плачевно»: врач рассказала, кому опасно есть много мандаринов
Фото: Pixabay

Здоровый человек может съедать около полукилограмма мандаринов в день. Это не будет иметь последствий для его организма. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, человек может дважды в день употреблять по 250 граммов мандаринов.

Специалист добавила, что мандарины также не возбраняется включать в ежедневный рацион питания, потому как этот продукт богат витаминами.

— Мандарин содержит много полезных компонентов. Витамин PP, витамин C, растительную клетчатку, витамины группы B, — сказала врач.

Однако Королева напомнила, что важно ориентироваться на свое здоровье и предпочтения. Если у человека есть аллергия, то потребление большого количества мандаринов может привести к плачевным последствиям, передает «Москва 24».

— Если у человека есть аллергическая реакция, и он, позабыв об этом, в один присест съест полкило мандаринов, то это может закончиться плачевно — вплоть до анафилактического шока, — рассказала Королева.

До этого нутрициолог Мария Розанова рассказала, что зимой стоит употреблять фрукты, которые в этот период растут и вызревают в других теплых странах, а не лежат на длительном хранении. Специалист рекомендует приобретать фрукты в магазинах, где есть знак проверки качества и сертификация. Так можно обезопасить себя от вредных бактерий. Также следует тщательно мыть фрукты перед употреблением, так как часто их обрабатывают воском для более длительного хранения.

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