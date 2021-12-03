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Рафик Загрутдинов: Началось строительство съезда к рынку «Садовод» с внешней стороны МКАД

Дарья Чентаева

Город
Рафик Загрутдинов: Началось строительство съезда к рынку «Садовод» с внешней стороны МКАД
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Началось строительство съезда к рынку «Садовод» с внешней стороны МКАД. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 3 декабря.

— Работы проводятся по проекту реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. В настоящее время активно идут работы по устройству буронабивных свай, ростверков опор эстакады левоповоротного съезда, — рассказал Загрутдинов.

Также в настоящее время специалисты ведут работы по перекладке электрических сетей 0,4–10 кВ на территории ООО «Рынок Садовод». Кроме того, продолжается обустройство бытового городка, перекладка теплосети и газопровода.

По словам руководителя департамента строительства, всего планируется построить и реконструировать 15,8 километра дорог.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу — строительство хордовых магистралей завершить в 2023 году, — заключил Загрутдинов.

Ранее Рафик Загрутдинов заявил, что специалисты почти завершили монолитные работы в здании скоропомощного стационарного комплекса на территории Детской городской клинической больницы имени Филатова в столице. Он отметил, что здание планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Рафик Загрутдинов добавил, что общая площадь комплекса составит около 15 тысяч квадратных метров.

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