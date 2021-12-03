Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве стационара при Больнице имени Филатова

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 15с2 Карта всех событий

Специалисты почти завершили монолитные работы в здании скоропомощного стационарного комплекса на территории Детской городской клинической больницы имени Филатова в столице. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что здание планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

— На сегодняшний день ведется устройство вертикальных конструкций и плиты перекрытия последнего этажа, кладка наружных стен и внутренних перегородок. Также ведутся работы по устройству монолита теплого бокса, рассчитанного на четыре машины скорой помощи, — заявил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов добавил, что общая площадь комплекса составит около 15 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрено размещение шести разнопрофильных операционных, а также современное медицинское оборудование.

Помимо этого, при строительстве специалисты применят технологию зонирования помещений. Пациентов будут разделять по степени тяжести: тяжелая, средняя, легкая.

Также здание оборудуют комфортной зоной отдыха, помещениями для бесед с медиками и комнатами постоянного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

1 декабря научный комплекс персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) появился в Москве.

Уточняется, что на базе медицинского учреждения специалисты будут создавать и размножать клеточные и тканевые продукты, использовать биопринтинг при лечении признанных на данный момент неизлечимыми пациентов.