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Комплекс персонифицированной медицины ФМБА появился в столице

Виктория Сикерина

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Комплекс персонифицированной медицины ФМБА появился в столице
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Научный комплекс персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) появился в Москве. Об этом стало известно в среду, 1 декабря.

Уточняется, что на базе медицинского учреждения специалисты будут создавать и размножать клеточные и тканевые продукты, использовать биопринтинг при лечении признанных на данный момент неизлечимыми пациентов.

— Мы очень надеемся, что открытие научно-производственного комплекса непосредственно внутри клиники позволит фактически создать условия для взаимопроникновения науки, производства и клинической практики. Самое главное, это даст нам возможность максимально полно восстанавливать здоровье человека и излечивать те заболевания, которые сейчас являются неизлечимыми, — заявил глава ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, основная цель нового комплекса — развитие медицинских технологий, производство биологических продуктов прямо в центре и их применение для конкретного больного, передает РИА Новости.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП) в Москве планируется построить 45 объектов здравоохранения в 2022–2024 годах.

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