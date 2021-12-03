Месяц экологии стартовал в Музее Москвы

Фото: Виктор Тяхт / сайт министерства экологии и природопользования Московской области

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Музей Москвы в декабре приглашает жителей и гостей столицы на программы, приуроченные к месяцу экологии. Посетителей ждут выставки, дискуссии, мастер-класс и фестивальный день в Центре Гиляровского.

В субботу, 4 декабря, Центр Гиляровского зовет гостей на фестивальный день. Участники мероприятия подискутируют на тему «Переработка: как было, как есть и как будет».

В ходе разговора спикеры обсудят, как тема переработки мусора звучала несколько лет назад и как звучит сейчас, на какие тренды важно обратить внимание и как они отражаются в современных городских инициативах, а также как с экологической повесткой работает современное искусство.

В программе фестиваля запланировано несколько мастер-классов: с художниками «ЕлиКука», по созданию поясных сумок и шопперов и природный своп.

11 и 12 декабря в пространстве выставки «Москва без окраин. Капотня» также пройдут дискуссии и мастер-классы. Тема разговора в субботу — «Зелень: парк, огород, подоконник», в воскресенье — «Вода в городе».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.