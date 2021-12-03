Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Месяц экологии стартовал в Музее Москвы

Ольга Маркова

Развлечения
Месяц экологии стартовал в Музее Москвы
Фото: Виктор Тяхт / сайт министерства экологии и природопользования Московской области
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Музей Москвы в декабре приглашает жителей и гостей столицы на программы, приуроченные к месяцу экологии. Посетителей ждут выставки, дискуссии, мастер-класс и фестивальный день в Центре Гиляровского.

В субботу, 4 декабря, Центр Гиляровского зовет гостей на фестивальный день. Участники мероприятия подискутируют на тему «Переработка: как было, как есть и как будет».

В ходе разговора спикеры обсудят, как тема переработки мусора звучала несколько лет назад и как звучит сейчас, на какие тренды важно обратить внимание и как они отражаются в современных городских инициативах, а также как с экологической повесткой работает современное искусство.

В программе фестиваля запланировано несколько мастер-классов: с художниками «ЕлиКука», по созданию поясных сумок и шопперов и природный своп.

11 и 12 декабря в пространстве выставки «Москва без окраин. Капотня» также пройдут дискуссии и мастер-классы. Тема разговора в субботу — «Зелень: парк, огород, подоконник», в воскресенье — «Вода в городе».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
Музеи Фестивали Мастер-классы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте