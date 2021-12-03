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Занятия по экологической тематике планируют проводить в подмосковных школах

Ирина Игнатенко

Общество
Занятия по экологической тематике планируют проводить в подмосковных школах
Фото: Сара Зицерман / Вечерняя Москва

Подмосковным школьникам планируют преподавать дисциплины, связанные с вопросами экологии. Об этом рассказала исполняющая обязанности руководителя регионального ресурсного центра «Экостанция Московской области» Любовь Литовская.

Она отметила, что на базе центра уже разработаны учебники для проведения подобных занятий. Так, были созданы учебник «Экология» для учеников начальной школы и отдельный учебник для девятиклассников.

Она добавила, что в ряде подмосковных колледжей и техникумов проводятся занятия на тему экологии. Они рассчитаны на учеников 16–18 лет, передает РИАМО.

Литовская также отметила, что педагоги могут посещать вебинары на темы, связанные с преподаванием экологических дисциплин.​

Ранее зампред комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов сообщил, что в следующем году в регионе запланировано большое количество экологических мероприятий: субботники, творческие конкурсы, акции по расчистке водоемов. В подобных мероприятиях ежегодно принимает участие большое число местных жителей.

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