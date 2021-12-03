«Может заменить валокордин»: диетолог назвал суперсвойства хурмы

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Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о целебных свойствах хурмы.

Доктор отметил, что это главный сезонный фрукт декабря, который богат магнием и другими полезными элементами. Зрелые плоды должны быть немного мягкими, а вот если на фрукте появились черные точки или пятна, то он уже начал портиться.

— Хурма содержит много микро- и макроэлементов, таких как магний, способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, печени, зрения, нормализует работу потовых желез и всего желудочно-кишечного тракта. Хурма богата витаминами С и P, которые благоприятно влияют на наши сосуды. Именно этот плод врачи рекомендуют пациентам с варикозным расширением вен и кровоточивостью десен. Хурма полезна сердечникам, потому что в ней много калия: она вполне может заменять валокордин. В борьбе с атеросклерозом хурма опережает даже яблоки по количеству меди, цинка и марганца. И уровень холестерина снижается, но это при систематическом употреблении хурмы. Содержащийся в ней магний снижает нервную возбудимость, нормализует сон, препятствует судорогам, — объяснил доктор в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также хурма полезна при низком гемоглобине, и включить ее в рацион во время коронавируса будет не лишним. Полезные свойства повышают свертываемость крови. Вместе с этим некоторые пациенты должны контролировать количество потребляемой хурмы, так как она довольно калорийна.

— Один плод хурмы содержит 19 граммов углеводов. А мы с вами помним, что в течение часа усваиваются всего 10 граммов углеводов. Это значит, что девять будут трансформированы в жиры, то есть не смогут пойти на энергетические нужды нашего организма. Поэтому при сахарном диабете и ожирении плод не очень приемлем, но в некоторых случаях мы можем себе его позволить, например, съедать по половинке, — советует доктор.

Фрукт обладает вяжущим свойством благодаря содержащемуся в ней танину. Он способствует быстрому рубцеванию тканей, а также очень полезен при язвенном колите, гастрите и других язвенных образованиях желудочно-кишечного тракта.

Диетолог назвал пациентов, которым необходимо исключить хурму из рациона.