«Она была чудо!»: коллега Нины Ургант поделилась воспоминаниями об актрисе

Фото: Вступление, 1962 год

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Она останется в памяти коллег и поклонников удивительной, позитивной и чуткой женщиной, прекрасной актрисой с хорошим чувством юмора. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала заслуженная артистка России Елена Зимина.

По ее словам, Ургант «была чудесной и прекрасной женщиной, замечательной и внимательной партнершей, опекающей молодежь».

— Я просто в шоке... С чувством юмора, очень легким характером, очень умный, начитанный человек, умеющий погасить любые конфликты. Она была чудо! Редкая, чудесная, замечательная, красивая женщина, — сказала Зимина.

По ее словам, к Ургант всегда можно было обратиться с просьбой о помощи и поддержке, и она никогда не бросала в беде.

— Никому не отказывала в помощи. Для меня это шок. Такое чувство юмора у нее замечательное, когда у кого-то был нервный срыв, она могла юмором погасить его. Всегда нацелена на работу, на творчество. Вокруг нее всегда были люди. Прекрасная актриса, — подчеркнула Зимина.

О смерти Ургант стало известно в пятницу, 3 декабря. О месте и времени прощания и похоронах актрисы информации пока нет.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В разные годы играла на сценах Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. На ее счету роли в более чем 50 фильмах. Однако наибольшую известность принесла Нине Николаевне работа в картине режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», где она воплотила образ медсестры Раи.

1/11 Фото: Юрий Белинский/ТАСС 2/11 В роли Елизаветы Английской в Академическом театре драмы имени А.С.Пушкина / Фото: Юрий Белинский /ИТАР-ТАСС 3/11 Фото: Вступление, 1962 год 4/11 Борис Ельцин вручил Нине Ургант орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 1999 год / Фото: РИА Новости 5/11 Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год 6/11 Фото: Вступление, 1962 год 7/11 Фото: gov.spb.ru 8/11 Фото: Дни хирурга Мишкина, 1976 год 9/11 Фото: Вступление, 1962 год 10/11 Фото: Люди, как реки, 1968 год 11/11 Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год

Ее последней работой в кино стал фильм «Азиат» (2008).

Нина Ургант — мать известного актера Андрея Урганта и бабушка популярного шоумена и телеведущего Ивана Урганта.