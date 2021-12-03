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«Она была чудо!»: коллега Нины Ургант поделилась воспоминаниями об актрисе

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Она была чудо!»: коллега Нины Ургант поделилась воспоминаниями об актрисе
Фото: Вступление, 1962 год

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Она останется в памяти коллег и поклонников удивительной, позитивной и чуткой женщиной, прекрасной актрисой с хорошим чувством юмора. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала заслуженная артистка России Елена Зимина.

По ее словам, Ургант «была чудесной и прекрасной женщиной, замечательной и внимательной партнершей, опекающей молодежь».

— Я просто в шоке... С чувством юмора, очень легким характером, очень умный, начитанный человек, умеющий погасить любые конфликты. Она была чудо! Редкая, чудесная, замечательная, красивая женщина, — сказала Зимина.

По ее словам, к Ургант всегда можно было обратиться с просьбой о помощи и поддержке, и она никогда не бросала в беде.

— Никому не отказывала в помощи. Для меня это шок. Такое чувство юмора у нее замечательное, когда у кого-то был нервный срыв, она могла юмором погасить его. Всегда нацелена на работу, на творчество. Вокруг нее всегда были люди. Прекрасная актриса, — подчеркнула Зимина.

О смерти Ургант стало известно в пятницу, 3 декабря. О месте и времени прощания и похоронах актрисы информации пока нет.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В разные годы играла на сценах Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. На ее счету роли в более чем 50 фильмах. Однако наибольшую известность принесла Нине Николаевне работа в картине режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», где она воплотила образ медсестры Раи.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС
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Фото: Юрий Белинский/ТАСС
В роли Елизаветы Английской в Академическом театре драмы имени А.С.Пушкина / Фото: Юрий Белинский /ИТАР-ТАСС
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В роли Елизаветы Английской в Академическом театре драмы имени А.С.Пушкина / Фото: Юрий Белинский /ИТАР-ТАСС
Фото: Вступление, 1962 год
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Фото: Вступление, 1962 год
Борис Ельцин вручил Нине Ургант орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 1999 год / Фото: РИА Новости
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Борис Ельцин вручил Нине Ургант орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 1999 год / Фото: РИА Новости
Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год
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Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год
Фото: Вступление, 1962 год
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Фото: Вступление, 1962 год
Фото: gov.spb.ru
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Фото: gov.spb.ru
Фото: Дни хирурга Мишкина, 1976 год
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Фото: Дни хирурга Мишкина, 1976 год
Фото: Вступление, 1962 год
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Фото: Вступление, 1962 год
Фото: Люди, как реки, 1968 год
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Фото: Люди, как реки, 1968 год
Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год
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Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год

Ее последней работой в кино стал фильм «Азиат» (2008).

Нина Ургант — мать известного актера Андрея Урганта и бабушка популярного шоумена и телеведущего Ивана Урганта.

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