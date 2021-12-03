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Певица Суханкина рассказала о своем романе с женатым мужчиной

Лала Манушакян

Общество
Певица Суханкина рассказала о своем романе с женатым мужчиной
Фото: PR-служба Пятого канала

Оперная певица Маргарита Суханкина во время интервью на шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым призналась в своих любовных отношениях с женатым мужчиной. По словам певицы, роман ни к чему хорошему не привел.

— Никогда об этом не рассказывала. Сейчас открываю все карты. Он был женат. Это было против моих правил, но я находилась в свободном статусе. Мы путешествовали, ходили по различным заведениям. Этот человек стал делать намеки на то, что хочет уйти от супруги. Я видела его решительный настрой и на минуточку представила себе ту женщину, которая рядом с ним, женщину, которой он в свое время запретил рожать, — призналась певица.

После такого намека она решила серьезно поговорить со своим спутником.

— Я сказала, что мне надо подумать. Все. Больше к этой теме мы не возвращались. Я потихоньку свернула эти отношения и отползла. Мне стало понятно, что с той женщиной может произойти то, чего я себе не прощу, — разоткровенничалась Суханкина.

Однако после ухода от мужчины певица узнала о его разводе со своей женой.

— Что сейчас с ним — не знаю. Жив ли он... У нас была приличная разница в возрасте, — сообщила оперная певица во время интервью.

Маргарита Суханкина состояла в браке четыре раза. Сейчас воспитывает приемных сына и дочь и состоит в отношениях с мужчиной, личность которого предпочла пока не раскрывать.

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