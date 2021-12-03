Онколог объяснил, как ставить прививку от COVID-19 раковым больным

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Доктор медицинских наук Андрей Орлов рассказал о том, как следует вакцинироваться от COVID-19 пациентам с диагнозом «рак».

Доктор отметил, что онкологическое заболевание является хроническим и поставить прививку от коронавируса можно только после консультации с врачом и вне периодов обострения.

— Вне периода обострения пациенты должны прививаться от вирусов вакцинами, которые есть в общем доступе. Мы рекомендуем ставить прививку не только от гриппа, но теперь и от коронавируса. Это шанс не только остаться живым, но и сохранить себя пригодным к полноценной жизни. К сожалению, осложнения после коронавируса тяжелые, и их прогнозы и перспективы будут изучаться учеными еще долгие годы, — сказал врач.

Он подчеркнул, что если пациент проходит лучевую или химиотерапию, то прививку делать не нужно, так как она не будет действовать. После проведения хирургических операций также стоит воздержаться от вакцинации.

— После этого нужно обратиться к врачу. Необходимо избегать мест скопления народа и заботиться о своем здоровье, — сказал доктор.

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Ранее эндокринолог дала рекомендации больным с сахарным диабетом по поводу вакцинации.