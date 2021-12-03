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Сергей Собянин открыл шахматную партию между Непомнящим и Карлсеном

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин открыл шахматную партию между Непомнящим и Карлсеном
Фото: ВКонтакте / Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в Дубае открыл партию между шахматистами Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном, борющимися за звание чемпиона мира.

— Выпала честь открыть шахматную партию между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном. В Дубае в рамках Expo — 2020 идет битва за звание чемпиона мира. С детства увлекаюсь шахматами, слежу за игроками и, конечно, хочу, чтобы корона вернулась в Россию, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мэра, в следующем году Москва примет Всемирную шахматную олимпиаду, где соберутся сильнейшие гроссмейстеры. Он отметил, что шахматы являются одним из самых популярных видов спорта в столице. В них играют около полумиллиона москвичей, добавил Сергей Собянин.

До этого сообщалось, что российский шахматист Ян Непомнящий вступил в борьбу со своим норвежским противником Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира. Турнир проходит в Дубае с 26 ноября по 15 декабря.

В общей сложности россиянин и норвежец сразятся в четырнадцати партиях.

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