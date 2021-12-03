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«Сама нежность»: Екатерина Климова покрасовалась в блузе оттенка пыльной розы

Дарья Чентаева

Общество
«Сама нежность»: Екатерина Климова покрасовалась в блузе оттенка пыльной розы
Фото: instagram.com/klimovagram

Российская актриса Екатерина Климова предстала перед поклонниками в Stories своего Instagram в новом образе.

В январе будущего года актрисе исполнится 44 года. При этом поклонники знаменитости уверены, что она — воплощение красоты и женственности. Фанаты уверены, что Климовой идет любой образ и наряд.

«Сама нежность»: Екатерина Климова покрасовалась в блузе оттенка пыльной розы Фото: instagram/klimovagram

На этот раз Екатерина Климова продемонстрировала подписчикам в Instagram блузку оттенка пыльной розы. Нежный цвет кофточки подчеркнул идеальный тон кожи Екатерины Климовой и сделал акцент на светлые глаза актрисы.

Поклонники под постом актрисы, который был опубликован 3 декабря, оставили множество комплиментов: «Сама нежность», «Вы такая красивая!», «Божественная красота».

29 ноября популярная российская певица Кристина Орбакайте и ее дочь Клава Земцова продемонстрировали поклонникам свои новогодние наряды. В них певица с дочерью снялись в музыкально-развлекательном телевизионном проекте, который покажут широкой публике на праздники. Звездные мама и дочка нарядились в сверкающие серебристые платья. Исполнительница выбрала для себя длину покороче, а Клава нарядилась в длинное платье.

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