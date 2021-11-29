Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Красотки — снежинки!»: Орбакайте похвасталась новогодними нарядами для себя и дочки

Дарья Чентаева

Общество
«Красотки — снежинки!»: Орбакайте похвасталась новогодними нарядами для себя и дочки
Фото: instagram/orbakaite_k

Популярная российская певица Кристина Орбакайте и ее дочь Клава Земцова продемонстрировали поклонникам свои новогодние наряды. В них певица с дочерью снялись в музыкально-развлекательном телевизионном проекте, который покажут широкой публике на праздники.

Исполнительница опубликовала фотографию и подписала его новогодним стихотворением на своей странице в Instagram.

Звездные мама и дочка нарядились в сверкающие серебристые платья. Исполнительница выбрала для себя длину покороче, а Клава нарядилась в длинное платье.

«Красотки»; «Прекрасные девочки»; «Вы сказочно красивы»; «Красотки — снежинки!», — восхитились родственницами пользователи Сети.

Ранее телеведущий Максим Галкин похвастался тем, как принарядилась его супруга певица Алла Пугачева. На своей странице в Instagram исполнительница дефилировала в элегантном черном наряде с брюками и блузкой в тон. Двубортное пальто визуально вытянуло ее силуэт. Артистка дополнила образ митенками и очками на цепочке.

Читайте также:
наряд Кристина Орбакайте Новый год
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте