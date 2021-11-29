«Красотки — снежинки!»: Орбакайте похвасталась новогодними нарядами для себя и дочки

Фото: instagram/orbakaite_k

Популярная российская певица Кристина Орбакайте и ее дочь Клава Земцова продемонстрировали поклонникам свои новогодние наряды. В них певица с дочерью снялись в музыкально-развлекательном телевизионном проекте, который покажут широкой публике на праздники.

Исполнительница опубликовала фотографию и подписала его новогодним стихотворением на своей странице в Instagram.

Звездные мама и дочка нарядились в сверкающие серебристые платья. Исполнительница выбрала для себя длину покороче, а Клава нарядилась в длинное платье.

«Красотки»; «Прекрасные девочки»; «Вы сказочно красивы»; «Красотки — снежинки!», — восхитились родственницами пользователи Сети.

Ранее телеведущий Максим Галкин похвастался тем, как принарядилась его супруга певица Алла Пугачева. На своей странице в Instagram исполнительница дефилировала в элегантном черном наряде с брюками и блузкой в тон. Двубортное пальто визуально вытянуло ее силуэт. Артистка дополнила образ митенками и очками на цепочке.