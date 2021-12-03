«Не из Южной Африки»: Онищенко рассказал, откуда в Россию завезут «омикрон»

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Новый агрессивный штамм коронавируса «омикрон» рано или поздно появится в России и завезут его не из Южной Африки. Об этом «Вечерней Москве» заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, комментируя прибытие из ЮАР двух граждан, у которых выявили положительный ПЦР-тест на ковид.

По словам эксперта, если у прилетевших россиян обнаружится штамм коронавируса «омикрон», ничего страшного не произойдет.

— Рано или поздно он все равно будет у нас. И не из Южной Африки, а из Европы придет, как и китайский вирус первый. Его же из Италии привезли наши граждане. Люди вышли с самолета, их обследовали, изолировали, — отметил специалист.

Онищенко добавил, что против штамма «омикрон» работает вакцина. Но для того чтобы избежать заражения, даже привитым не стоит «вести себя бесшабашно», посоветовал медик. Он рекомендовал всем соблюдать меры предосторожности: своевременно вакцинироваться, носить маски и не планировать новогодний отдых в экзотических странах.

Между тем у двух прибывших чартерным рейсом из ЮАР в пятницу, 3 декабря, был обнаружен коронавирус. Пока неизвестно, какой это был штамм. Анализы прибывших изучают в двух лабораториях.

Сам вывозной рейс был организован одной из фитнес-компаний, которая забрала своих сотрудников и еще несколько человек. Перелет обошелся каждому из них в 15 тысяч евро. Всего на борту было 25 пассажиров, все они изолированы в обсерваторе на территории аэропорта Домодедово.

Штамм «омикрон» был впервые выявлен 9 ноября в Ботстване, а спустя несколько дней и в Южно-Африканской Республике. Новый вариант коронавируса характеризуется большим количеством мутаций, однако пока рано говорить о его большей заразности и летальности. Ученые со всего мира ведут его изучение. Тем не менее ряд стран уже закрыли свои границы для иностранцев, чтобы предотвратить очередное распространение инфекции.