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Коронавирус выявили у двух пассажиров, вернувшихся в Россию из ЮАР

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Коронавирус выявили у двух пассажиров, вернувшихся в Россию из ЮАР
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Коронавирусную инфекцию выявили у двух пассажиров, которые частным бортом прилетели в Россию из ЮАР. В настоящее время устанавливается его штамм, сообщила в пятницу, 3 декабря, пресс-служба Роспотребнадзора.

— У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилете, в настоящее время госпитализированы, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Взятый у пассажиров биологический материал исследуют одновременно в двух лабораториях. Пока нет информации, о каком именно штамме коронавируса идет речь, добавили в пресс-службе. Ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор.

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Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

3 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил об отсутствии в РФ случаев заболевания «омикрон»-штаммом.

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