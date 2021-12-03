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Мурашко сообщил об отсутствии в РФ случаев заболевания «омикрон»-штаммом

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко сообщил об отсутствии в РФ случаев заболевания «омикрон»-штаммом
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» все еще не пришел в Россию. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— В России нет пока случаев, — сказал глава ведомства.

Он добавил, что в настоящее время специалисты в стране проводят активный мониторинг и собирают пробы, в том числе у туристов, которые возвращаются в Россию из за границы, передает РИА Новости.

До этого министр заявил, что волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России идет на спад. Число пациентов, которые находятся под присмотром врачей, в скором времени достигнет 900 тысяч.

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Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

29 ноября в ВОЗ рассказали, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

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