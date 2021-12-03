Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

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Волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России идет на спад. Число пациентов, которые находятся под присмотром врачей, в скором времени достигнет 900 тысяч. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам, — цитирует министра РИА Новости.

За последние 24 часа в России выявили 32 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3304 случая заболевания. За сутки в РФ от коронавируса скончались 1217 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 36 514 пациентов.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.